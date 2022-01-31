Бюджет 2021: основные цифры и планы

14:28 14 Сентябрь Киев, Украина

14 сентября правительство утвердило проект бюджета на 2021 и направляет его в парламент. Бюджетный кодекс предусматривает, что правительство передать смету на следующий год в Верховную Раду до 15 сентября.

"Это бюджет возможностей для развития экономики и поддержки наших граждан и бизнеса в условиях" перезапуска "экономики после удара пандемии коронавирусной болезни", - прокомментировал министр финансов Сергей Марченко.

Доходы и расходы бюджета

Минфин закладывает доходы госбюджета в сумме 1,017 триллиона гривен, расходы - 1,33 триллиона гривен. Предельный объем дефицита госбюджета в сумме 270, 35 млрд гривен.

Основные показатели

По словам господина Марченко, в следующем году правительство ожидает рост ВВП 4,6%, а инфляцию - 7,3% годовых. Бюджет сверстан с расчетного курса доллара на среднем уровне - 29,1 гривны.

"Курс доллара, на котором рассчитывается бюджет, у нас среднегодовой 29,1", - сказал министр. Сейчас средний курс доллара на межбанке составляет 28 гривен. Среднюю заработную плату власть прогнозирует на 2021 в размере 13,6 тысячи гривен в месяц.

По словам министра, в бюджете будут деньги на вакцинацию от коронавируса и финансирование участия в Паралимпийских играх.

5,92% ВВП расходов бюджета пойдет на безопасность и оборону.

Минимальная плата также должна вырасти. С 1 января она составит 6000 гривен, а с 1 июля - 6,5 тысячи. "Это не повлияет существенно на показатель инфляции", - утверждает министр.

Первый заместитель председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк предупредил, что заложено в проект на 2021 повышение минимальной зарплаты может привести к проблемам. По его словам, это может означать фактическое повышение налогов с заработной платы. В частности, повышение налогов для 2 группы ФЛП составит 536 грн в месяц. Для 3 группы ФЛП единый социальный взнос вырастет на 390 грн.