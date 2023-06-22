Быстрое восстановление Украины: пять направлений и требуемые средства

15:54 22 июня Киев, Украина

По оценке Всемирного банка в Украине есть пять направлений, которые нуждаются в быстром восстановлении и для этих пяти направлений требуется 14,1 млрд долларов на следующие 12 месяцев.



Об этом на полях Конференции по обновлению Украины в Лондоне рассказал премьер-министр Денис Шмигаль.



Направления, требующие быстрого восстановления:





1. Энергетика. Итак, Итак, восстановление энергетики, немедленное восстановление, потому что мы идем в следующий отопительный сезон к следующей зиме. И нам нужно восстановить энергогенерацию, энергосеть, газоснабжение. Следовательно, это приоритет номер один.

2. Гуманитарное разминирование. " Потому что без этого мы ничего не можем сделать. Более 174 тысяч квадратных километров в Украине — заминированы. Поэтому мы должны разминировать из-за этого, это второй приоритет", — сказал Шмигаль.

3. Жилье. Надо отремонтировать дома и квартиры, чтобы люди могли нормально жить. Надо отремонтировать дома и квартиры, чтобы люди могли нормально жить.

4. Ремонт критической инфраструктуры.

5. Экономическая поддержка малого и среднего бизнеса.

"Для этих пяти направлений нам нужно 14,1 млрд долларов на следующие 12 месяцев. В украинском бюджете мы имеем 3,3 млрд. Мы имеем около 4 миллиардов от наших партнеров, у них есть дополнительные деньги на другие, на разные направления , какие партнеры поддерживают", - сказал Шмыгаль.

Но, по словам премьера, согласно оценке Всемирного банка, Украина должна сосредотачиваться на потребностях быстрого восстановления.