Быстрое восстановление Украины: пять направлений и требуемые средства

15:54 22 июня Киев, Украина

По оценке Всемирного банка в Украине есть пять направлений, которые нуждаются в быстром восстановлении и для этих пяти направлений требуется 14,1 млрд долларов на следующие 12 месяцев.

Об этом на полях Конференции по обновлению Украины в Лондоне рассказал премьер-министр Денис Шмигаль.

Направления, требующие быстрого восстановления:

1. Энергетика. Итак, восстановление энергетики, немедленное восстановление, потому что мы идем в следующий отопительный сезон к следующей зиме. И нам нужно восстановить энергогенерацию, энергосеть, газоснабжение. Следовательно, это приоритет номер один.
 
2. Гуманитарное разминирование. " Потому что без этого мы ничего не можем сделать. Более 174 тысяч квадратных километров в Украине — заминированы. Поэтому мы должны разминировать из-за этого, это второй приоритет", — сказал Шмигаль.
 
3. Жилье. Надо отремонтировать дома и квартиры, чтобы люди могли нормально жить.
 
4. Ремонт критической инфраструктуры.
 
5. Экономическая поддержка малого и среднего бизнеса.
"Для этих пяти направлений нам нужно 14,1 млрд долларов на следующие 12 месяцев. В украинском бюджете мы имеем 3,3 млрд. Мы имеем около 4 миллиардов от наших партнеров, у них есть дополнительные деньги на другие, на разные направления , какие партнеры поддерживают", - сказал Шмыгаль.
Но, по словам премьера, согласно оценке Всемирного банка, Украина должна сосредотачиваться на потребностях быстрого восстановления.
"Во время нашей межведомственной координационной платформы доноров вчера мы обсуждали эти потребности, дополнительные потребности в размере 6,5 миллиарда. Мы понимаем, как сотрудничать со странами G7 и с международными финансовыми организациями. И я уверен, что в ближайшее время после этой конференции, по результатам этой конференции, мы соберем все необходимые средства и вложим их в потребности быстрого восстановления в Украине", — сказал он.