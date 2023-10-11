Бум предпринимательства: Украина побила рекорды по регистрации ФЛП

14:55 11 октября Киев, Украина





Об этом пишет Опендатабот.



Как отмечает пресс-служба мониторингового сервиса, предварительный



Чаще всего в Украине бизнес открывали в сферах торговли (43% всех ФЛПов, из них 12 777 — розничная, 2343 — оптовая), индивидуальных услуг и общественного питания. В течение сентября украинцы активно открывали собственный бизнес – зарегистрировали 35 587 ФЛП . Это самые высокие показатели не только за время полномасштабного вторжения, но и за последние три года.Об этом пишет Опендатабот.Как отмечает пресс-служба мониторингового сервиса, предварительный рекорд — 31 477 дел — зафиксировали в июне 2023 года. А до этого цифра более 30 тысяч новых ФЛП была только в июне и июле 2020 года.Чаще всего в Украине бизнес открывали в сферах торговли (43% всех ФЛПов, из них 12 777 — розничная, 2343 — оптовая), индивидуальных услуг и общественного питания.

21% от всех новых ФЛП открывается в Киевской области (7407). Второе и третье место занимают Днепропетровщина (3210) и Львовщина (2862). Меньше новых предприятий в тех регионах, которые полностью или частично оккупированы и на территории которых сейчас происходят боевые действия.

По состоянию на начало апреля 2023 года количество зарегистрированных ФЛП в Украине составило почти 2 миллиона, а компаний - более 1,2 миллиона.