Будут ли веерные отключения света? Юрий Бойко рассказал, при каком условии это возможно

09:10 26 Ноябрь Киев, Украина





Нардеп отметил, что у государства имеются стандартные регламентные этапы реагирования энергосистемы на чрезвычайные ситуации, и так называемые «веерные» или аварийные отключения не являются первым из них. Ситуация с запасами угля на украинских ТЭС сложна, однако говорить о необходимости введения веерных отключений электроэнергии пока рано. Такое мнение в интервью украинским СМИ высказал советник премьер-министра Украины по энергетике Юрий Бойко Нардеп отметил, что у государства имеются стандартные регламентные этапы реагирования энергосистемы на чрезвычайные ситуации, и так называемые «веерные» или аварийные отключения не являются первым из них.

«Первоочередно должны быть задействованы так называемые графики ограничений – это добровольное снижение потребления определенным перечнем юридических потребителей», – пояснил Бойко.

Также он добавил, что графики аварийных отключений применяют в том случае, если нет покрытия дефицита мощности в системе в отдельные часы – тогда проводится вынужденное отключение линий электропередач для снижения потребления в системе на эти часы. Такие отключения в среднем длятся пару часов.

«Существует еще автоматическая частотная разгрузка – ее преимущество в том, что длительность его работы определяет автоматика...», – добавил Юрий Бойко.

Также Бойко отметил, что во время острого дефицита газа и угля наибольшая нагрузка ляжет на атомную энергетику. Как известно, в прошлый отопительный сезон активны были лишь 10 атомных блоков, то уже в этом году будет задействовано 14 блоков АЭС, а при надобности, могут быть задействованы и все 15 блоков. На сегодняшний день в рабочем состоянии находятся 13 блоков, в ближайшее время будет включен и 14-й.