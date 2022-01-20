Будет ли валюта стоить выше 28 гривен: прогноз

14:11 07 Сентябрь Киев, Украина

При отслеживании экспертами курса валют относительно гривны, можно увидеть незначительные колебания. Эти изменения могут быть существенными для украинской экономики – в подробностях разбирались наши журналисты.

За прошедшие выходные ситуация на валютном рынке особо не изменилась: курсы доллара и евро продолжают расти. С пятницы, 4 сентября, американская валюта подорожала на 4 копейки, а европейская — на 13 копеек. Так, 7 сентября НБУ установил официальные курсы на уровне 27,73 грн за доллар и 32,86 грн за евро. Курс гривны продолжает снижаться и на наличном валютном рынке. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 27,58 грн, купить — по 27,81 грн; евро — сдать по 32,40 грн, купить — по 32,87 грн.

«За прошедшую неделю курс доллара к гривне незначительно вырос, достигнув отметки 27,75 грн за доллар, — сообщил аналитик компании «Альпари» Максим Пархоменко. — Общий недельный прирост составил порядка 25 копеек. Гривня снижалась по всему спектру рынка. Наличная гривня просела в цене на 30 копеек, добравшись до отметки в 27,80 грн.

На открытии торгов в понедельник гривня удерживает свои позиции и торгуется нейтрально. До максимумов текущего года гривне осталось всего 15 копеек. Учитывая отсутствие новостей на рынке, пройти эту отметку будет сложно.

В то же время, если курс сможет пройти этот уровень и подняться выше 28 грн, то на рынке может начаться небольшой ажиотаж, что может повысить котировки до 28,50 грн за доллар. В паре с евро у гривни аналогичные позиции. Национальная валюта сохраняет потенциал снижения до 33 гривен за евро", — прогнозирует Пархоменко.

По мнению экспертов, на курс национальной валюты может оказать влияние формирование правительством государственного бюджета на следующий год.