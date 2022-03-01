Британия поможет Украине финансово – 58.1 млн долларов

Великобритания выделит Украине помощь в размере 58,1 миллионов долларов, сообщает посольство Британии в Киеве. Об этом официально объявят во время визита в Лондон президента Украины Владимира Зеленского, который уже начался сегодня, 7 октября.

"В рамках визита глава государства проведет переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, после которых состоится подписание украинско-британского соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве. Также будет подписан ряд других двусторонних документов о сотрудничестве в сфере обороны и финансовой поддержки двусторонних проектов", - говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Отметим, что правительство Великобритании в частности планирует выделить £ 600 тыс (7, 7тыс долларов США) на поддержку работы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. В посольстве отметили, что поддерживают работу миссии, которая сообщает о ситуации в зоне конфликта на востоке Украины.

На гуманитарную помощь для поддержки пострадавших от войны и COVID19 в Донбассе выделяется £ 5 млн (6,1 млн долларов США).

И более £ 40 млн (50,4 млн долларов США) Британия выделяет на поддержку украинского общества и завершение войны в Донбассе.

Таким образом, Британия выделяет Украине помощь в размере 58,1 млн долларов США или 1,6 млрд гривень. Как сообщил во вторник посол Украины в Соединенном Королевстве Вадим Пристайко, во время визита президента Владимира Зеленского в Лондон будет подписано новое соглашение о стратегическом партнерстве между Украиной и Великобританией.