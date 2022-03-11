«Борщевой набор» в Украине вырос в цене - подробности

Борщевой набор в Украине резко возрос в цене. Это отметили эксперты Министерства финансов Украины. Скачок цен произошел в июне. Наши журналисты анализировали стоимость продуктов и сравнивали их с майскими расценками.

Средняя цена на картофель снизилась, по сравнению с прошлым месяцем, и составила 11,55 грн за кг, самая высокая цена - больше 12 грн за кг. Из популярных супермаркетов, дешевле всего картошку можно найти в Metro - 10,90 грн за кг. Причем в мае за кг украинцы отдавали 11,67 грн. Морковь, наоборот, за месяц успела подорожать: если в мае средняя цена составляла 9,25 грн/кг, то в начале июня уже поднялась до 10,60 грн/кг. По данным супермаркетов, стоимость может варьироваться от 9,40 грн/кг до 12,90 грн/кг.

Больше всего из "борщевого набора" подорожала свекла - в мае она стоила 10,48 грн/кг, а на 10 июня уже выросла до средней стоимости в 16,26 грн/кг. Везде цены на овощ примерно одинаковые - около 16 грн и дороже. Сложно судить о ценах на капусту, так как по свежим данным цена в июне составляет 13,99 грн/кг, однако только согласно ценам в Novus. Хотя в прошлом месяце она была значительно дешевле - средняя цена составляла 9,25 грн/кг.

Репчатый лук незначительно подорожал к лету. В мае средняя стоимость составила 7,75 грн за кг, а в июне ценник поднялся до 8,90 грн за кг