Большую часть спиртзаводов Украины продадут

25 из 41 государственных спиртзаводов Украины планируют продать уже в сентябре, об этом сообщил Сергей Блескун, и.о. руководителя госконцерна Укрспирт. С помощью приватизации надеются на увеличение рабочих мест и модернизацию предприятий.

Для специалистов спиртовой отрасли приватизация будет означать не потерю работы, а наоборот - новые карьерные возможности, подчеркнул он.

"Мы уже передали предложения по 25 из 41 объекта Укрспирта в Минэкономики. Вскоре Фонд госимущества начнет подготовку к прозрачному аукциону", - заявил Блескун.

По его словам, в ближайшее время годами неработающие заводы модернизируют. "Уже сейчас мы видим большой интерес инвесторов - от ликеро-водочных производителей до фарм и агропредприятий", - отметил гендиректор Укрспирта.

Ранее Кабинет министров разблокировал вопрос приватизации предприятий спиртовой индустрии, которые уже переданы на приватизацию Фонду госимущества.

На заседании правительства 12 августа одобрена программа реформирования и развития спиртовой отрасли до 2024 года. В этот период государственные спиртзаводы планируется выставить на продажу.