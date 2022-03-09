«Большое строительство» будет длиться несколько лет: Зеленский

«Большое строительство» в Украине не закончится в ближайшие годы. Об этом заявил президент Украины. По его словам, тысячи объектов находятся на этапе строительства и еще нуждаются в завершении. Поэтому национальная программа с каждым месяцем лишь набирает обороты.
Об этом он сказал на первом заседании палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей при президенте в Хмельницком. Трансляция мероприятия велась на странице Офиса президента в Facebook.
По его словам, для этого и многих других вопросов определяющее значение имеет взаимодействие органов центральной и местной власти.
По информации Зеленский подчеркнул, что реформа местного самоуправления только началась, завершился только первый этап базового уровня.
"Впереди масштабная работа на региональном и субрегиональном уровнях", - добавил президент.
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