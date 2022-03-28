«Большая стройка» и «Укравтодор» дают Украине рабочие места

Проект президента «Большая стройка» был активирован не только ради ровных дорог в регионе, но и для открытиях новых вакансий по трудоустройству. Государство решает вопрос безработицы таким образом.
В мае-октябре 2020 года в дорожной отрасли Украины трудоустроено 20,168 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении «Укравтодора» в соцсети Facebook. За последние две недели октября работу получили 1,041 тыс. человек, открытыми остаются 140 вакансий.
Напомним, что Европейский банк реконструкции и развития может выделить финансирование на ремонт дороги Киев - Одесса и строительство кольцевой объездной дороги Львова. Речь идет о трех траншах на общую сумму в 450 млн евро. Соответствующий проект может быть утвержден 16 декабря нынешнего года.
Ранее сообщалось, что «Укравтодор» планирует в 2021 году отремонтировать 6,8 тыс. км украинских дорог.
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