«Большая стройка» и «Укравтодор» дают Украине рабочие места

Проект президента «Большая стройка» был активирован не только ради ровных дорог в регионе, но и для открытиях новых вакансий по трудоустройству. Государство решает вопрос безработицы таким образом.

В мае-октябре 2020 года в дорожной отрасли Украины трудоустроено 20,168 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении «Укравтодора» в соцсети Facebook. За последние две недели октября работу получили 1,041 тыс. человек, открытыми остаются 140 вакансий.

«Большая стройка продолжается в каждом регионе страны – на финишной прямой 3700 км дорог, дорожные организации продолжают набор специалистов и ищут около 200 новых сотрудников», – сказано в сообщении.

Напомним, что Европейский банк реконструкции и развития может выделить финансирование на ремонт дороги Киев - Одесса и строительство кольцевой объездной дороги Львова. Речь идет о трех траншах на общую сумму в 450 млн евро. Соответствующий проект может быть утвержден 16 декабря нынешнего года.

Ранее сообщалось, что «Укравтодор» планирует в 2021 году отремонтировать 6,8 тыс. км украинских дорог.