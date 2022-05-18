«Большая стройка» - правильный ли выбор сделало правительство?

Среди полутора десятка развитых стран, Украина единственная потратила большое количество средств из антикризисного фонда на строительство. Около 66% всех денежных ресурсов ушло на финансирование проекта «Большая стройка».

Так Украина обогнала Россию с ее 44%, Китай с показателем 19,7%, Австралию, Канаду и Турцию — в которых менее 10 процентов и страны Европейского Союза, США и Великобританию, в которых доля еще меньше. Таковы данные исследования «Ukraine Economic Outlook». Согласно им, Украина едва не меньше всех направляла средств на поддержку бизнеса и населению во время пандемии — 23%. Тогда как в европейских странах этот показатель достигает 60%.

Чувствуется в стране и все эти сравнения показывают, что недостаточно было использовано этот фонд (Фонд борьбы с COVID-19) для того, чтобы компенсировать бизнеса и людям те финансовые потери, которые они понесли. Это большая проблема. Это один из факторов, почему такой большой сопротивление идет бизнеса.

Заметим, что программа «Большая стройка», которая финансировалась из фонда борьбы с ковид-19, отдала предпочтение именно строительству дорог перед модернизацией и строительством социальной инфраструктуры. На последнюю запланировано только 16 млрд грн, тогда как на дорожные в восемь с половиной раз больше — 120 млрд грн.

Мы сделали выбор в пользу строительства дорог. В таком случае — это неправильный выбор. Почему? Потому что с одной стороны надо обратить внимание, что около трети этих средств фактически пошли за границу. Поскольку основная составляющая ремонта и строительства дорог — это битум, а битум в большинстве своем Украины именно импортирует из других стран. Поэтому соответственно эти средства пошли в другие страны на битум.

Кроме того, эксперты отмечают — дорожные тендеры в Украине — удобная возможность для махинаций и заговоров. 70% денег на строительство дорог осваивают шесть компаний, входящих в Национальную ассоциацию дорожников Украины и образуют картель. По данным журналистов-расследователей, коррупционная маржа на «Большом строительстве» составляет от 10% до 40% в прямой зависимости от размера тендера.