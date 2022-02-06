Больничный в 2020 году – как начисляются деньги

12:41 22 Сентябрь Киев, Украина

Пособия по временной потере трудоспособности в августе 2020 года составил 324,15 гривен. Это на 18,7% больше, в сравнении с тем же периодом 2019 года. Об этом сообщили в Фонде социального страхования. В ФССУ сообщили, что в период январь-август 2020 года было выплачено 6,1 млрд гривен больничных.

Также в период карантина Фонд соцстраха предоставляет пособие по временной нетрудоспособности по дополнительному страховому случаю - в случае изоляции от COVID-19. Поэтому в Фонде соцстраха объяснили, как получить компенсацию утраченного заработка за время изоляции от COVID-19?

Пособие выплачивается в случае самоизоляции под медецинским присмотром или пребывания в специализированных учреждениях здравоохранения в связи с проведением мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни, а также локализацию и ликвидацию ее вспышек и эпидемий.

Основание для начисления такого пособия - больничный лист с указанием причины нетрудоспособности "изоляция от COVID-19-11". Также Минздрав рекомендовал учреждениям здравоохранения осуществить замену предварительно выданных в связи с самоизоляцией справок на листки нетрудоспособности.

Срок выдачи таких листков нетрудоспособности в соответствии с действующими нормативно-правовых актами и отраслевыми стандартами в сфере здравоохранения - 14 дней. Как и в общих случаях, больничный сначала выдают на 5 дней с последующим продлением.

Работодатель на основании полученного от работника больничного листа оформляет заявление-расчет, в которой указывает причину нетрудоспособности - 11, то есть изоляция от COVID-19, и передает ее в Фонд соцстраха. Сделать это можно дистанционно.