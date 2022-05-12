Больничные листы в ноябре оплачены на сумму 1,8 млрд гривен

В ноябре этого года Фонд социального страхования принял на финансирование больничные листы, выданные в связи с травмой или болезнью (в том числе и на COVID-19), на сумму 1,8 млрд гривен. Это на 0,6 млрд гривен, или на 50% больше, чем в октябре, сообщает пресс-служба Фонда.

Как заверили в Фонде, выплаты соответствующих пособий осуществляются своевременно и в полном объеме.

Всего в ноябре Фонд соцстрахования получил на оплату 565,2 тысячи листков нетрудоспособности (для сравнения: в октябре их было 395,4 тысячи). В ведомстве объясняют рост числа больничных сезонным распространением респираторных болезней, увеличением потребности в уходе за больными детьми, заболеванием COVID-19, а также изоляцией лиц, контактировавших с больными коронавирусом.

В свою очередь, по сравнению с сентябрем, в октябре расходы на компенсацию застрахованным лицам утраченного за время лечения заработка выросли на 38,7% (более 0,3 млрд грн). С начала 2020 года Фонд соцстрахования насчитал пособие по временной потере трудоспособности для почти 2,1 миллиона человек. 56 тысяч из них нуждались в помощи из-за изоляцию от COVID-19.