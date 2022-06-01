Болгария начнет получать газ из Азербайджана

10:57 01 июня Киев, Украина

Болгария в ближайшее время станет получать азербайджанский газ через интерконнектор Греция-Болгария (IGB), который пока строится.

Об этом сообщил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.



По его словам, две страны согласовали газовые поставки сроком на 25 лет. Баку надеется, что скоро интерконнектор будет запущен. После этого в первый год Болгария получит 1 млрд кубометром газа, а в дальнейшем эти цифра увеличится до 3 млрд кубометров в год.

«Это внесет большой вклад в энергетическую безопасность нашей страны», — сказал дипломат.

София расчитывает начать получать газ по новому пути уже в сентбре, говорил болгарский премьер-министр Кирилл Πетĸов.



Азербайджан продает углеводороды в Италию, Грецию и Болгарию с конца 2020 года по Трансадриатическому газопроводу. По этой линии София получает 250-300 млн кубометров в год. Через интерконнектор объемы поставок Болгарии увеличатся в четыре раза, что позволит отказаться от российского газа.



Поставки в страну из россии прекратились в конце апреля после того, как болгарские власти отказались платить москве в рублях и продолжили выплаты в евро. В ответ София пригрозила перекрыть транзит газа из рф в Сербию и Венгрию по трубопроводу «Турецкий поток».



Евросоюз ищет замену российским углеводородам по всему миру. В качестве возможных поставщиков ЕС рассматривает Израиль и Египет, Алжир, страны Африки. В идеале Европа планирует полностью отказаться от газа из россии к 2027 году.



За время войны в Украине от газовых поставок из рф помимо Болгарии отказались Нидерланды, Дания, Финляндия, Польша. Возможно отключение Великобритании и части Германии. Из-за этого общие экспортные потери «Газпрома»уже составили 12%.



Эстония призвала включить эмбарго на российский газ в седьмой пакет санкций ЕС.