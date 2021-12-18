Более 9% расходов Госбюджета Украины будет направлено на развитие экономики

Когда весь мир испытывает негативные последствия коронакризиса в экономике, Украина смотрит в будущее с нескрываемым оптимизмом. Принятый правительством бюджет на 2022 год имеет довольно большую расходную часть. Как заверил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook, на инвестиции в развитие экономики в следующем году направят 140 млрд грн или 9,4% от всех расходов Государственного бюджета. По его словам, это рекордный показатель за последнее десятилетие.
Глава правительства в очередной раз заверил в том, что Госбюджет-2022 сбалансирован и реалистичен, а приоритеты сметы остаются неизменными: медицина, образование, безопасность и оборона, инфраструктура, поддержка бизнеса, а также повышение социальных стандартов.
Он также напомнил, что с 1 декабря размер минимальной зарплаты увеличен до 6500 грн., что является вторым повышением за этот год.
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