Более 9% расходов Госбюджета Украины будет направлено на развитие экономики

07:51 05 Декабрь Киев, Украина

Когда весь мир испытывает негативные последствия коронакризиса в экономике, Украина смотрит в будущее с нескрываемым оптимизмом. Принятый правительством бюджет на 2022 год имеет довольно большую расходную часть. Как заверил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook, на инвестиции в развитие экономики в следующем году направят 140 млрд грн или 9,4% от всех расходов Государственного бюджета. По его словам, это рекордный показатель за последнее десятилетие.

"Стоит также отметить, что за последние 10 лет ни один бюджет не предусматривал такой объем капитальных расходов, как это будет в 2022 году: 140 млрд грн, или 9,4% от всех расходов - это инвестиции в развитие экономики", - отметил Шмыгаль.

Глава правительства в очередной раз заверил в том, что Госбюджет-2022 сбалансирован и реалистичен, а приоритеты сметы остаются неизменными: медицина, образование, безопасность и оборона, инфраструктура, поддержка бизнеса, а также повышение социальных стандартов.

"По всем этим ключевым направлениям запланировано увеличение расходов, что позволит продолжить реализацию инициатив президента и ряда правительственных программ. Увеличение зарплат медработникам, увеличение стипендий студентам, реализация программ Большое строительство и Большая термомодернизация, льготные кредиты и доступная ипотека - все это будет обеспечено необходимым ресурсом", - написал Шмыгаль.

Он также напомнил, что с 1 декабря размер минимальной зарплаты увеличен до 6500 грн., что является вторым повышением за этот год.