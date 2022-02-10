Более 50% агропроизводителей не видят поводов для ценовых изменений — результаты опроса

В январе-марте 2022 52% сельхозтоваропроизводителей не видят поводов для ценовых изменений на продукцию, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Госстатом.
Согласно результатам опроса, 39% респондентов оценивают повышение цен на сельхозпродукцию в январе-марте 2022 года, а 9% считают, что цены на продукцию их предприятия должны снизиться.
Также 8% опрашиваемых ожидают увеличения объемов производства в январе-марте 2022 года. 52% респондентов считают, что объемы производства продукции останутся без изменений, 40% сельхозпроизводителей осекают на снижение объемов производства.
Также аграрии ответили и на вопрос о количестве работников на предприятиях и перспективах сокращения или расширения штата.
В частности, 14% респондентов рассчитывают на увеличение численности работников в январе-марте 2022 года, 15% планируют сократить штат. А 71% из опрошенных аграриев планируют оставить количество работников без изменений.
В опросе приняли участие 838 предприятий, занимающихся экономической деятельностью по КВЭД «Сельское хозяйство» (раздел 01, кроме групп 01.6, 01.7 по КВЭД-2010)
Согласно результатам опроса, 39% респондентов оценивают повышение цен на сельхозпродукцию в январе-марте 2022 года, а 9% считают, что цены на продукцию их предприятия должны снизиться.
Также 8% опрашиваемых ожидают увеличения объемов производства в январе-марте 2022 года. 52% респондентов считают, что объемы производства продукции останутся без изменений, 40% сельхозпроизводителей осекают на снижение объемов производства.
Также аграрии ответили и на вопрос о количестве работников на предприятиях и перспективах сокращения или расширения штата.
В частности, 14% респондентов рассчитывают на увеличение численности работников в январе-марте 2022 года, 15% планируют сократить штат. А 71% из опрошенных аграриев планируют оставить количество работников без изменений.
В опросе приняли участие 838 предприятий, занимающихся экономической деятельностью по КВЭД «Сельское хозяйство» (раздел 01, кроме групп 01.6, 01.7 по КВЭД-2010)
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