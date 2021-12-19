Более 300 тысяч гривен получено от платных камер в СИЗО

По сообщению пресс-службы Министерства юстиции Украины, новый проект по предоставлению платных услуг гражданам, содержащимся в СИЗО, принес не плохой результат. В ходе внедрения этого проекта, от пользования платными камерами в следственных изоляторах, уже поступило 318 тысяч гривен.

"Средства за пользование камерами с улучшенными условиями продолжают поступать. По состоянию на 22 июля уже получено более 318 тысяч гривен. Поэтому эксперимент работает", - сказано в сообщении.

За счет этих денег ремонтируют обычные камеры следственных изоляторов. В частности, на этот раз была отремонтирована камера на 12 человек в ГУ Киевский следственный изолятор.

Напомним, Минюст запустил открытие люкс-апартаментов в некоторых СИЗО. Вырученные деньги от заключенных за услугу пользования VIP-камерами направляют на ремонт бесплатных камер.

Недавно глава Минюста презентовал "подарочные сертификаты" на проживание в камерах СИЗО с улучшенными условиями. Малюська отмети, что сертификат действует только в течение шести месяцев после покупки. Если в течение этого срока владелец сертификата не взят под стражу и не попадет в СИЗО, то средства зачисляются в качестве благотворительной помощи соответствующему следственному изолятору.