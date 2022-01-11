Более 25 млн гривен направили в прошлом году для обновления пищеблоков учебных заведений Львовщины

В прошлом году на реконструкцию пищеблоков в 106 учебных заведениях Львовской области предоставили образовательные гранты более чем на 25 миллионов гривен.
Как сообщил директор Департамента образования и науки ОГА Львовской области Олег Паска, за средства местного бюджета улучшена материальная база 153 пищеблоков: закупили технологическое оборудование (электроплиты, электромясорубки, картофелечистки и т.п.) и холодильное оборудование.
Напомним, по инициативе и под патронатом первой леди Елены Зеленской в Украине идет реформа школьного питания. В начале ноября во Львове провели форум, где подняли вопросы безопасности и качества системы школьного питания, проектного подхода в переоснащении пищеблоков учебных заведений, качественным критериям публичных закупок, новейшим стандартам общественного питания.
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