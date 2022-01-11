Более 25 млн гривен направили в прошлом году для обновления пищеблоков учебных заведений Львовщины

15:12 11 Январь Киев, Украина

В прошлом году на реконструкцию пищеблоков в 106 учебных заведениях Львовской области предоставили образовательные гранты более чем на 25 миллионов гривен.

Как сообщил директор Департамента образования и науки ОГА Львовской области Олег Паска, за средства местного бюджета улучшена материальная база 153 пищеблоков: закупили технологическое оборудование (электроплиты, электромясорубки, картофелечистки и т.п.) и холодильное оборудование.

«Обновленное оборудование улучшит технологические процессы приготовления блюд, будет способствовать переходу к здоровому питанию. В 250 пищеблоках заведений общего среднего образования области внедрили постоянно действующие процедуры, основанные на принципах системы анализа опасных факторов и контроля в критических точках при обеспечении школьников горячим питанием и реализации пищевых продуктов», – отметил Паска.