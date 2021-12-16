Блокировка Суэцкого канала вызвала рост цен на нефть

Блокировка Суэцкого канала привела к опасениям на рынке нефти. Эксперты считают, что сроки поставки будут сорваны, а значит – цена снова ползет вверх. Уже в пятницу на нефтяных биржах отслеживают рост цен на нефть.

По состоянию на 12.28 EET цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,97% - до 63,17 доллара, майских фьючерсов на WTI - на 2,24%, до 59,87 доллара за баррель.

Последние несколько недель цены на нефть демонстрируют сильную волатильность. Это связано с неоднозначностью ситуации с балансом спроса и предложения. С одной стороны, есть долгосрочные перспективы восстановления экономической активности в мире на фоне вакцинации, с другой - вновь наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, также имеются краткосрочные риски для поставок.

В пятницу стоимость нефти продолжает расти, инвесторы оценивают последствия блокировки Суэцкого канала для поставок сырья. В среду контейнеровоз EverGiven длиной 400 метров сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала и перекрыл движение в одном из самых загруженных морских торговых путей в мире, заблокировав ход по меньшей мере уже 100 судов.