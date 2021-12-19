Благотворительность в пандемию: сколько денег потеряно

Финансовая ситуация, экономика страны и множество других секторов бизнеса пострадали от пандемии. Спустя год после начала карантина, ситуация все еще нестабильна во всех сферах жизни. Не мало потеряли и благотворительные организации, ведь имущих оказалось больше, чем потенциальной финансовой помощи.

В обычное время большинство некоммерческих благотворительных организаций получали свое финансирование сразу из нескольких источников. С началом пандемии их бюджет сократился иногда втрое, и только 11 процентам всех таких мировых компаний удалось сохранить созданный до пандемии план получения и распределения средств.

Сколько потеряли благотворительные организации

Хрупкость благотворительного сектора подчеркивает исследование организации NPO Success Foundation, которое показывает, что в 2021 году каждая третья благотворительная организация ожидает сокращение финансирования еще вдвое, по сравнению с прошлым годом.

К слову, благотворительный сектор в 2020 году потерял 12,4 миллиарда долларов прогнозируемого финансирования. 72 процента всех благотворительных проектов пришлось замораживать, закрывать или реорганизовывать.

Больше всего потерь наблюдается из-за сокращения меценатских взносов и снижение доходов от социального краудфандинга, то есть денежных вкладов в благотворительные организации на волонтерских засадах.

Хотя большинство прибыльных предприятий уже перешли в режим онлайн, некоммерческие организации часто не имели ресурсов или достаточных навыков, чтобы оцифроваться. Благотворительные фонды, которые привлекли социальные сети для охвата большей аудитории, в 2020 году получили большее количество финансовых пожертвований в интернете, новых меценатов, а также значительно более высокий размер прибыли.

Повышение финансовой и цифровой грамотности благотворительного сектора будет иметь решающее значение для его стабильного функционирования, гарантируя реализацию меценатских проектов, а также максимизацию помощи при минимальных затратах.