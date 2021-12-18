Бизнес будет избавлен от рейдеров – ВР приняла законопроект

Пресс-служба партии «Слуга народа» обнародовала информацию о принятии Верховной Радой антирейдерского законопроекта. Проект №3774 предусматривает различные лазейки, запрещает официальную регистрацию рейдерства и позволит сломать систему в стране.

"Верховная Рада приняла антирейдерский законопроект, который избавит бизнес от атак. Он уничтожает самые популярные рейдерские "лазейки" и делает невозможным "регистрационное" рейдерство", — говорится в сообщении.

"Ежедневно в нашем государстве происходит не менее двух рейдерских атак на бизнес. Не секрет, что о большинстве рейдерских атак владельцы компаний узнают уже постфактум. Именно поэтому, наверное, одно из самых долгожданных изменений, предложенных законопроектом, — это введение информирования в режиме реального времени основателей (участников) юридических лиц, руководителя юрлица через телекоммуникационную связь о проведении регистрационных действий. Таким образом, провернуть рейдерскую атаку незаметно будет невозможно", — комментирует решение председатель Временной специальной комиссии по вопросам защиты прав инвесторов Галина Янченко.