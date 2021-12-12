Биткоин стоит свыше $60 тысяч

Эксперты отмечают, что криптовалюта дорожает – за день биткоин вырос в цене на 5%. Первый скачок осуществился 10 апреля и рост стоимости продолжается. На данный момент рыночная цена составляет $61 тысячу.

В то же время рыночная капитализация криптовалюты выросла до 1136 млрд долларов.

Криптоблогер HornHairs в Twitter сообщил, что сейчас множество людей ждет или продолжения роста, или масштабной коррекции биткоина. Именно отметка в 60 тысяч долларов является ключевой. Если криптовалюте удастся удержать этот рубеж, то это придаст ей «первую космическую скорость».

Следует отметить, что новая волна роста курса валюты началась в декабре, когда за несколько недель биткоин подорожал на 40%. По итогам 2020 курс вырос на 240%.

Напомним, что европейские СМИ сообщают, что с марта в Швейцарии цифровые деньги стали доступны в крупных розничных сетях в виде ваучеров cryptonow. Они позволяют приобретать биткоины, не располагая знаниями о технологии блокчейна. Предлагаются карты номиналом от 50 до 500 франков.