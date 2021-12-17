Биткоин стоит свыше 61 тыс долларов

Эксперты отмечают, что капитализация биткоина в мире выросла до цифры в 1 трлн долларов. При этом за последний год, стоимость криптовалюты возросла в 120%. На 15 марта биткоин зафиксировал свой рекорд в цене – $61,5 тыс.

По прогнозам аналитиков, биткоин имеет хорошие шансы для достижения новых рекордов. Однако есть и психологический момент: когда цена быстро растет — рынок начинает нервничать из-за возможного падения. И это, говорят, почти всегда играет не в пользу криптовалюта в краткосрочном периоде.

Напомним, что на мировых рынках растет курс биткоина. В течение сессии криптовалюта набрала более 5% — сейчас за монету просят 57 тыс. долларов.

Ранее сообщалось, что на 215 млрд долларов сократилась капитализация автопроизводителя Tesla. И это после миллиардных инвестиций в биткоин. До вложений рыночная стоимость компании была на 25% больше — 815 млрд долларов.