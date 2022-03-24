Безработным выделили 1,3 млрд гривен на поддержку

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства заявило о готовности государства помочь безработным. Для государственных программ Кабинет министров выделил 1,3 млрд гривен.

28 октября правительство приняло постановление о дополнительной финансовой помощи Фонду соцстрахования для выплат пособий по частичной и полной безработице. Сумма выделенных средств составляет 1278 772,6 тыс. грн. Деньги будут получены из Фонда борьбы с пандемией коронавируса COVID-19.

На выплаты пособий украинцам без работы Кабмин выделил 1198 772,6 тыс. грн. 80 млн. грн. предусмотрено на пособия по частичной безработице во время карантина из-за пандемии коронавируса.

Глава Минэкономики Игорь Петрашко сообщил, что в период действия карантинных ограничений на пособия по безработице украинцам выделили более 10 млрд. грн. Он также отметил, что в рамках программы помощи по частичной безработице было выплачено более 2,5 млрд. грн. и сохранено 370 тыс. рабочих мест.

Петрашко подчеркнул, что новая финансовая помощь от Кабмина в размере почти 1,3 млн. грн. даст возможность бесперебойно осуществлять выплаты людям без работы. Госслужба занятости сообщает, что на 26 октября количество безработных жителей Украины составляет 405,3 тыс.

С начала января при содействии службы занятости было трудоустроено 492 тыс. людей, с 12 марта по 19 октября (во время действия карантина) — 342 тыс.