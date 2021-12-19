Безработица в Украине: темпы растут

Центр Разумкова провел исследования о безработице в Украине и опубликовал отчетные данные. Согласно цифрам, в Украине продолжается стремительный рост безработицы.

На текущий момент данный показатель в государстве достиг отметки в 10%. За период пандемии коронавируса количество безработных выросло до более полутора миллионов человек. При этом часть рабочей силы предпочитает осуществлять свою деятельность в тени, а соответственно, скрытая безработицы также повысилась.

Недавно из-за очередных карантинных ограничений осенью страну захлестнула новая волна безработицы. Больше всего пострадало население в возрасте от 45-55 лет. По данным государственной службы занятости, сейчас чаще всего ищут работу люди именно этой возрастной категории.

Недавно безработным украинцам продлили сроки регистрации. В связи с карантином на территории Украины, были приняты некоторые изменения в порядок предоставления социальных выплат безработным украинцам.

Считается, что изменение срока подачи до 30 дней позволит снизить эмоциональную нагрузку, связанную с выполнением требований законодательства.