Безработица в Украине: скрытые и прямые цифры

09:28 07 Август Киев, Украина

Безработица в Украине совершила огромный скачок во время условий жёсткого карантина. Закрытие малого и среднего бизнеса, а также ограничения во время труда лишило многих украинцев места работы и источника доходов.

«В условиях коронавируса цифра по меньшей мере удвоится. Из-за жестких ограничений на первых этапах пострадали целые сферы экономики. Это привело к прямой или скрытой безработице», – говорит экономист Андрей Новак.

По его словам, прямая безработица – когда говорим об увольнении работника. Скрытая – предложение уйти в неоплачиваемый отпуск.

«Многие предприятия не смогут полноценно возобновить работу, пока все ограничения не будут сняты. Если закрытие предприятий происходит за считанные месяцы, то на возобновление требуются годы», – подчеркнул экономист.

Количество скрытых безработных (тех, кто был отправлен в неоплачиваемый отпуск или переведен на частичную занятость) в Украине составляет 3,1 млн человек, или около 17% всей рабочей силы страны. За период карантина было трудоустроено 222 тыс. граждан, 46% от всех трудоустроенных – в сфере сельского хозяйства. Об этом сообщили в Государственном центре занятости.



В Украине через центры занятости государству удалось осуществить выплаты и сохранить рабочие места для более чем 357 тысяч человек.