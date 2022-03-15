Безработица в Украине: реальные цифры от ГЦЗ

Государственный центр занятости (ГЦЗ) Украины опубликовал данные согласно которых около 1 миллиона украинцев имеют статус «безработный». Однако благодаря центрам занятости всё больше людей могут получить работу и выплаты по безработице.

Лидером по количеству трудоустроенных за 9 месяцев текущего года граждан является сельское хозяйство (35%), далее — перерабатывающая промышленность и торговля (16% и 15% соответственно).

За этот период 473 тысячи украинских граждан нашли работу при содействии службы занятости, из них — 291 тысяча — зарегистрированные безработные.

По информации ГЦЗ, за девять месяцев 2020 года 888 тысяч человек получали пособие по безработице, 146 тысяч работодателей сотрудничали с центрами занятости, а в базе данных службы занятости было 673 тысячи вакансий.

В то же время, с начала действия карантина — с 12 марта по 30 сентября 2020 года — 504 тысячи украинцев получили статус зарегистрированного безработного, 324 тысячи граждан были трудоустроены, из которых 223 тысячи — безработные, а 428 тысяч человек стали получать пособие по безработице.

За этот же период 119 тысяч работодателей сотрудничали с центрами занятости, а в базе данных службы занятости было 396 тысяч вакансий.