Безработица в Украине: реальные цифры

Государственная служба статистики опубликовала данные по безработице в Украине на конец 2020 года. Она составила свыше 10% украинцев, находящихся в трудоспособном возрасте. Пандемия коронавируса продолжает влиять на экономическую ситуацию в стране и увеличивает безработицу.

Исходя из того, что трудоспособных граждан в нашей стране, к которым относят людей в возрасте от 15 до 70 лет, насчитывается 15,7 миллиона, это означает, что не имеют работы порядка 1,6 миллиона украинцев.

Нужно отметить, что это один из наиболее высоких уровней безработицы в Украине с начала XXI столетия. Хуже ситуация была в 2000 году – 12,4%, в 2001 году – 11,7% и в 2002 году – 10,3%. После этого показатели безработицы колебались в пределах 6,9-9,9%.

Причина такой плачевной ситуации - в постоянных карантинных ограничениях, которые длятся уже больше года.

"10% безработицы – это достаточно грустная цифра. Но, если учесть, что у нас сейчас есть несколько профессиональных сфер, в которых из-за локдауна огромное количество безработных, то эта ситуация абсолютно объяснимая", - отметила эксперт рынка труда Татьяна Пашкина.

По словам ведущего эксперта рынка труда, основателя рекрутингового агентства "Борщ" Сергея Марченко, до карантина уровень безработицы в Украине был около 9%.

"То есть, по сути, безработица выросла приблизительно на 10% к этому показателю", - констатировал он.

По словам Марченко, в первую очередь, потеряли работу те, кто не были оформлены официально, а они, как правило, не попадают в официальную статистику. И именно в тех секторах экономики, которые пострадали из-за карантина больше всего, - торговля, особенно стихийная, сфера услуг, отельный бизнес – многие работают неофициально.