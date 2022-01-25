Безработица в Украине: подробности

Премьер-министр Украины рассказал об уровне безработицы в Украине. Согласно данным, чиновник отметил, что на начало мая 2021 года в Украине почти полмиллиона украинцев находятся в статусе безработных. Также, Денис Шмыгаль отметил, что всего за период карантинных ограничений в Украине было 1 млн официально безработных граждан.
Порядка 500 тысяч рабочих мест в Украине удалось сохранить благодаря поддержке бизнеса, программе “5-7-9” и благодаря программам выплат.
Ранее Национальный банк Украины (НБУ) по итогам первого квартала улучшил прогноз роста уровня безработицы на 2021 год до 9,1% по сравнению 10% в январском прогнозе, говорится в инфляционном отчете.
Согласно прогнозу НБУ в 2022 году уровень безработицы снизится до 8,5% и сохранится на таком показателе до конца 2023 года.
Также Минэкономики прогнозирует, что украинская экономика восстановится от последствий коронакризиса через два-три года.
По данным ведомства, в 2020 году экономика потеряла 4%, но в этом году ожидается рост ВВП на 4,1%. В последующие два года темпы роста будут ниже - 3,5% и 3,9%.
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