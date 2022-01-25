Безработица в Украине: подробности

Премьер-министр Украины рассказал об уровне безработицы в Украине. Согласно данным, чиновник отметил, что на начало мая 2021 года в Украине почти полмиллиона украинцев находятся в статусе безработных. Также, Денис Шмыгаль отметил, что всего за период карантинных ограничений в Украине было 1 млн официально безработных граждан.

“Я каждый день получаю данные от Службы занятости. По состоянию на 6 мая 2021 года, статус безработного имела 401 тысяча человек. Всего в течение этого карантинного года, согласно официальным данным, 1 млн человек получили статус безработного. Соответственно было трудоустроено за этот период 665 тысяч людей”, — заявил Шмыгаль.

Порядка 500 тысяч рабочих мест в Украине удалось сохранить благодаря поддержке бизнеса, программе “5-7-9” и благодаря программам выплат.

“Кроме этого, еще были косвенные рычаги экономического влияния, когда мы выделяли средства, например, на инфраструктурные проекты. По оценкам экспертов, более 50 тысяч рабочих мест было создано в области дорожного строительства”, — подытожил глава правительства.

Ранее Национальный банк Украины (НБУ) по итогам первого квартала улучшил прогноз роста уровня безработицы на 2021 год до 9,1% по сравнению 10% в январском прогнозе, говорится в инфляционном отчете.

"Безработица снизится и в среднем за год составит 9,1%. С одной стороны, восстановление экономической активности будет способствовать нормализации показателя, с другой - снижение тормозится значительным ростом расходов бизнеса на оплату труда", – говорится в сообщении.

Согласно прогнозу НБУ в 2022 году уровень безработицы снизится до 8,5% и сохранится на таком показателе до конца 2023 года.

Также Минэкономики прогнозирует, что украинская экономика восстановится от последствий коронакризиса через два-три года.