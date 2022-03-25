Безработица в Украине критична - Госстат

На сайте Государственной службы статистики опубликовали данные об уровне безработицы в Украине. Отчет содержит данные о периоде I квартала текущего года. Согласно цифрам, уровень безработицы держится на показателе 10,7%. По словам экспертов это самый высокий уровень безработицы в стране с 2017 года.

«По результатам исследования рабочей силы в первом квартале 2021 года количество занятого населения в возрасте 15-70 лет — 15,4 млн человек», — отметили в Госстате.

Уточняется, что количество безработных в возрасте от 15 лет и старше выросло до 1,8 млн человек. В первом квартале 2021 года уровень занятости населения в возрасте 15-70 лет составляет 55%. Как сообщалось ранее, за год в Украине 73 тысячи медиков потеряли работу в разгар пандемии, хотя в стране наблюдается недостаток медработников.

Добавим, пандемия оставила без работы четверть миллиарда человек в мире. Коронакризис в четыре раза сильнее сказался на занятости людей, чем экономический кризис 2008-2009 годов.