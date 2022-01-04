Безработица в Украине: цифры и данные

Согласно данным Государственного центра занятости и Национального банка Украины в стране насчитывается свыше 450 тысяч безработных украинцев. В сравнении с 1 апреля 2020 года цифра выросла почти на 29%.

При этом количество предлагаемых вакансий, по данным Госслужбы занятости, на 1 апреля составила 77 000. То есть, в среднем по Украине на одно свободное рабочее место претендуют шесть безработных, тогда как в прошлом году претендовали пятеро.

Больше всего безработных на 1 апреля было в таких регионах:

Днепропетровская область (31,8 тыс.)

Харьковская область (28,2 тыс.)

Львовская область (27,1 тыс.).

Меньше всего безработных в таких регионах:

Закарпатская область (7,5 тыс.)

Черновицкая область (8,5 тыс.)

Луганская область (8,8 тыс.)

Получали пособие по безработице на 1 апреля этого года 385 тыс. человек.

Среди безработных, мужчины составляли - 190 тыс. человек (или 42%), женщины - 260 тыс. человек (или 58%).

По образованию:

48% зарегистрированных безработных имели высшее образование,

34% - профессионально-техническое,

18% - среднее образование.

По видам экономической деятельности: