Безработица в Украине: цифры и данные

Согласно данным Государственного центра занятости и Национального банка Украины в стране насчитывается свыше 450 тысяч безработных украинцев. В сравнении с 1 апреля 2020 года цифра выросла почти на 29%.
При этом количество предлагаемых вакансий, по данным Госслужбы занятости, на 1 апреля составила 77 000. То есть, в среднем по Украине на одно свободное рабочее место претендуют шесть безработных, тогда как в прошлом году претендовали пятеро.
Больше всего безработных на 1 апреля было в таких регионах:
- Днепропетровская область (31,8 тыс.)
- Харьковская область (28,2 тыс.)
- Львовская область (27,1 тыс.).
Меньше всего безработных в таких регионах:
- Закарпатская область (7,5 тыс.)
- Черновицкая область (8,5 тыс.)
- Луганская область (8,8 тыс.)
Получали пособие по безработице на 1 апреля этого года 385 тыс. человек.
Среди безработных, мужчины составляли - 190 тыс. человек (или 42%), женщины - 260 тыс. человек (или 58%).
По образованию:
- 48% зарегистрированных безработных имели высшее образование,
- 34% - профессионально-техническое,
- 18% - среднее образование.
По видам экономической деятельности:
- 20% среди зарегистрированных безработных ранее были заняты в сельском, лесном и рыбном хозяйстве;
- 17% - в сфере торговли;
- 17% - в государственном управлении, обороне, обязательном социальном страховании;
- 14% - в перерабатывающей промышленности.
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