Безработица в Украине: цифры и данные

19:00 22 Апрель Киев, Украина

Согласно данным Государственного центра занятости и Национального банка Украины в стране насчитывается свыше 450 тысяч безработных украинцев. В сравнении с 1 апреля 2020 года цифра выросла почти на 29%.

При этом количество предлагаемых вакансий, по данным Госслужбы занятости, на 1 апреля составила 77 000. То есть, в среднем по Украине на одно свободное рабочее место претендуют шесть безработных, тогда как в прошлом году претендовали пятеро.

Больше всего безработных на 1 апреля было в таких регионах:

  • Днепропетровская область (31,8 тыс.)
  • Харьковская область (28,2 тыс.)
  • Львовская область (27,1 тыс.).

Меньше всего безработных в таких регионах:

  • Закарпатская область (7,5 тыс.)
  • Черновицкая область (8,5 тыс.)
  • Луганская область (8,8 тыс.)

Получали пособие по безработице на 1 апреля этого года 385 тыс. человек.

Среди безработных, мужчины составляли - 190 тыс. человек (или 42%), женщины - 260 тыс. человек (или 58%).

По образованию:

  • 48% зарегистрированных безработных имели высшее образование,
  • 34% - профессионально-техническое,
  • 18% - среднее образование.

По видам экономической деятельности:

  • 20% среди зарегистрированных безработных ранее были заняты в сельском, лесном и рыбном хозяйстве;
  • 17% - в сфере торговли;
  • 17% - в государственном управлении, обороне, обязательном социальном страховании;
  • 14% - в перерабатывающей промышленности.