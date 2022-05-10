Безработица в Европе – 1,36 млн граждан без работы

Безработица – одна из главных проблем любого кризиса. Коронакризис не стал исключением – в Европе и в Украине показатели безработицы среди населения выросли в несколько раз.

Во всех странах Европы вместе с ЕС и государствами, не входящими в Содружество, - по состоянию на сентябрь месяц было 13 млн. 613 граждан, которые не имеют работы. Безработица в девятнадцати странах еврозоны составил рекордные за два года 8,3 процента.

Евростат приводит данные по отдельным странам, входящим в еврозону: в сентябре во Франции уровень безработицы составил 7,9 процента, в Италии безработных было 9,6 процента. Меньше всего из стран Европы безработных насчитали в Германии — 4 с половиной процента. А больше всего из европейских стран отсутствием работы страдают жители Испании — там в сентябре не имели работы 16 с половиной процентов граждан.

Премьер-министр Украины заявил, что за период карантина в стране было трудоустроено 440 000 человек с помощью центров занятости. Однако, безработица в Украине продолжает расти. Так, за месяц количество безработных выросло с 396 до 420 000 человек. Одной из причин такого скачка уровня безработных в стране стал карантин выходного дня.

Известно, что в результате таких мер пострадали сотрудники сферы обслуживания. При этом, упала покупательная способность, ведь материальное положение украинский ухудшилось.