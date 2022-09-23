Беженцы продолжат получать жилищные субсидии в Украине – Кабмин

Кабинет Министров уточнил порядок получения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Граждане, выехавшие за границу из-за войны, смогут получать субсидии на свое жилье в Украине.
Об этом говорится в постановлении №1041 от 16 сентября 2022 года.
Согласно законодательству ранее жилищная субсидия не назначалась тем людям, которые находились за границей в общей сложности более 60 дней.
В этот период за границей не входят дни служебной командировки, лечения, обучения или ухода за ребенком до достижения им 3-х лет за границей, если это подтверждают соответствующие документы.
Теперь к этому пункту правительство добавило и пребывание за границей во время войны. Поэтому в 60-дневный период не входят дни пребывания за границей во время военного положения в Украине и два месяца после его прекращения или отмены.
Кроме того, согласно решению правительства, с 1 октября 2022 выплачивать назначенные субсидии и льготы будет Пенсионный фонд. А с 1 декабря он также будет назначать субсидии и льготы.
Об этом говорится в постановлении №1041 от 16 сентября 2022 года.
Согласно законодательству ранее жилищная субсидия не назначалась тем людям, которые находились за границей в общей сложности более 60 дней.
В этот период за границей не входят дни служебной командировки, лечения, обучения или ухода за ребенком до достижения им 3-х лет за границей, если это подтверждают соответствующие документы.
Теперь к этому пункту правительство добавило и пребывание за границей во время войны. Поэтому в 60-дневный период не входят дни пребывания за границей во время военного положения в Украине и два месяца после его прекращения или отмены.
Кроме того, согласно решению правительства, с 1 октября 2022 выплачивать назначенные субсидии и льготы будет Пенсионный фонд. А с 1 декабря он также будет назначать субсидии и льготы.
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