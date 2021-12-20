Бэйби-боксы отменят: решение Кабинета министров

16:43 03 Август Киев, Украина

Кабинет министров поддержал инициативу Министерства социальной политики об отмене бэйби-боксов. Коробку для малышей со всем необходимым заменят денежной компенсацией в размере 5000 грн.

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная рассказала, что «пакеты малыша» продолжат выдавать в тех регионах, где они есть в наличии, до тех пор, пока не закончатся остатки. А для остальных устанавливается разовая помощь в размере 5 000 гривен, получить ее родители смогут в течение 12 месяцев с даты рождения малыша. Однако в использовании этих средств есть определенные ограничения.

«Обеспечить открытие гражданам, у которых родился ребенок, счета со специальным режимом использования и выдать им специальную социальную карту. Установить, что родители могут обратиться в течение 12 месяцев с даты рождения ребенка и самостоятельно в течение года потратить средства денежной компенсации исключительно для приобретения ребенку одежды, обуви, средств гигиены, текстиля, игрушек и средств гигиены для рожениц», – отметила Лазебная.