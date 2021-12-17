Банки увеличили объем гособлигаций внутреннего займа

По информации Нацбанка Украины, на сегодняшний день банки страны владеют облигациями внутреннего государственного займа на сумму 422,41 млрд гривен. При этом следует отметить, что неделю назад этот объем был на 5,09 млрд гривен меньше.

В то же время, на 17 августа объем ОВГЗ в портфеле юридических лиц составляет 27,13 млрд гривен, что на 0,2 млрд гривен меньше, чем было по состоянию на 10 августа.

Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов по состоянию на 17 августа составляет 89,44 млрд гривен, что на 0,85 млрд гривен меньше, чем было по состоянию на 10 августа.

Объем ОВГЗ в портфеле физических лиц составляет на 17 августа 7,54 млрд гривен (+0,19 млрд за неделю). В собственности НБУ по состоянию на 17 августа объем ОВГЗ не изменился и составляет 324,58 млрд гривен.

Ранее мы сообщали, что объем ОВГЗ в собственности банков за неделю уменьшился на 7,8 млрд гривен.