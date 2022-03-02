Банки Украины ввели "кредитные каникулы"

17:35 02 Март Киев, Украина

В Украине уже седьмой день идет война, в связи с чем банки Украины приняли решение ввести "кредитные каникулы". Банки не будут требовать от клиентов вносить обязательные платежи по их кредиту и насчитывать им проценты за то, что кредиты не погашаются.

ПРИВАТБАНК

Как сообщили в пресс-службе "ПриватБанка", с 1 марта 2022 года их бизнес-клиенты ушли на "кредитные каникулы" до 1 июня 2022 года (на 90 дней). Это значит, что предприниматели, которые пользуются "ПриватБанком" будут выплачивать все задолженности в начале лета. При этом, "просрочки" по кредитам не будут формироваться. Клиенты банка смогут пользоваться "Кредитным лимитом на счет", "Овердрафтом", кредитным лимитом "Предпринимательский" в границах суммы долга на 24 февраля 2022 года. Также, по словам руководителя департамента валютных платежей и переводов ГО в "ПриватБанк" Марии Страшко, с 1 марта 2022 года ее руководство внедряет кредитные каникулы для обычных клиентов (физических лиц) по всем кредитным картам. - Льготные условия договора под 0,00001% и без обязательного минимального платежа действуют до 1 июня 2022 года по кредитным картам: Карточка Универсальная, Карточка Универсальная Gold и премиальные карты, – объяснила она. Нужно сказать, что кредитные каникулы до 90 дней (включительно) будут действовать и по карточкам, которые имели просрочку обязательств.

Как сообщили в пресс-службе "Альфа-Банк Украина", со вчерашнего дня – 1 марта 2022 года – они отпустили на "кредитные каникулы" всех своих клиентов (по всем кредитным картам и кредитам). Минимальные платежи уже отменили. "Кредитные каникулы" продлятся 3 месяца, то есть до 1 июня 2022 года. Так, проплатить задолженности нужно будет аж в начале лета.

ОЩАДБАНК

Как сообщают в пресс-службе "Ощадбанка", в связи с военным положением в Украине они с 1 марта 2022 года до 31 мая 2022 года автоматически (без участия клиентов) ввели "кредитные каникулы" по всем кредитным программам для обычных клиентов банка – физических особ. На этот период отменяются платежи по кредитам и любые штрафные санкции за неуплату кредитов. До лета устанавливаются следующие правила: процентные ставки за пользование общими кредитными запросами и следующими банковскими продуктами: "Кредитование пенсионеров", "Кредитование в рамках зарплатных проектов", "Кредит под залог депозита" и "Моя кредитка" в размере 0,001% годовых; комиссионное вознаграждение за обслуживание кредита, предусмотренные банковским продуктом "Моя кредитка", в размере 0,001% годовых; плата за пользование средствами в случае несанкционированного овердрафта в размере 0,001% годовых. Что касается ипотеки, автокредитов и кредитов наличными деньгами, то такие заемщики с 1 марта 2022 года по 31 мая 2022 года освобождаются от уплаты самих кредитов и процентов по ним.

RAIFFEISEN BANK

Как сообщили в пресс-службе Raiffeisen Bank, они еще в процессе введения "кредитных каникул" для физических лиц и частных предпринимателей. Все изменения их специалисты произведут автоматически, поэтому клиентам не нужно обращаться в отделения банка или в информационные центры. О настройке "кредитных каникул" клиенты Raiffeisen Bank получат информирование через Viber или СМС. Отметим, что на данный момент – с целью поддержки украинцев – банк отменил все комиссии за операции, которые НЕ КАСАЮТСЯ кредитных средств и счетов, а именно: переводы и платежи в Raiffeisen Online, в частности за переводы с карты на карту, пополнение мобильного и переводы по реквизитам; обслуживание карт и счетов для физических лиц и предпринимателей; снятие наличных в Украине и за рубежом, комиссию за конвертацию.

CREDIT AGRICOLE UKRAINE

Как сообщают в Credit Agricole Ukraine, на данный момент их клиенты находятся на "кредитных каникулах". До какого времени – не уточняют. При этом карты Credit Agricole (срок действия которых истекает в феврале 2022 года) сотрудника банка автоматически продлили, чтобы ими можно было пользоваться и в дальнейшем. ПУМБ Как сообщили в пресс-службе ПУМБ, они хотят оказать надлежащую и своевременную поддержку для бизнесменов нашей страны и для ее экономики в этот чрезвычайно трудный период – период войны. Именно потому банк ПУМБ принял решение о переносе погашения суммы кредита и процентов за него на 30 дней для бизнес-клиентов. Также, согласно действующему законодательству банк не будет взимать штрафы за просроченную задолженность и не будет применять повышенную процентную ставку по всем кредитам для физических лиц. Срок внесения обязательного платежа по кредитным картам, который наступает 28.02.2022 года, в банке ПУМБ продлили на месяц без начисления новых процентов и комиссий. То есть проплатить кредит клиентам нужно до 28 марта 2022 года.

MONOBANK

Как рассказал соучредитель компании Monobank Олег Гороховский, они отменили внесение планового платежа по кредиту в феврале 2022 года и продлили льготный период. На данный момент банк не начисляет своим клиентам никаких штрафов и повышенных процентов за непогашение задолженности. Также все выплаты по своим обязательствам перед вкладчиками Monobank сейчас продолжает выполнять в полном объеме. Vgorode напоминает, что с начала войны украинцы массово тратят личные деньги на помощь военным, врачам Украины. Многие влазят в кредиты ради того, чтобы отстоять территориальную целостность и независимость страны.