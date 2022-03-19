Банки Украины получили на 2 млрд грн доходов больше, чем в прошлом году – отчет за I квартал 2021 года

Национальный банк Украины отчитался за деятельность финансовых учреждений Украины за I квартал 2021 года. Согласно отчету, аналогичный период 2020 года был менее прибыльным. НБУ опубликовал в доходах цифру, которая на 2 млрд гривен превышает прошлогоднюю.

В комиссионный доход от рассчетно-кассового обслуживания входят комиссии за обслуживание карточек, смс банкинг, переводы и снятие наличных.

По состоянию на 01.04.2021 года:

Чистый комиссионный доход банковской системы составил 12 418 млн грн.

Чистый комиссионный доход банковской системы от РКО - 10338 млн грн.

Для сравнения на 01.04.2020 года: