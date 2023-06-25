Банки не проявляют интерес в привлечении денег от населения

14:43 03 февраля Киев, Украина

В Украине среди обычного населения практически нет вкладчиков на банковский депозит. Почему так происходит? Отсутствие свободных средств или упало доверие населения к банкам? Прежде, чем обратиться к мнению эксперта, заметим, что по расчетам НБУ реальная доходность вкладов в 2021 году (номинальная ставка минус инфляция) составит в лучшем случае 1-2%.

По мнению экономического эксперта доктора экономических наук Олега Яременко, так происходит, потому что банки не заинтересованы в расширении депозитного портфеля и повышении ставок по депозитам.

"Депозитные операции для банков сейчас не интересны. Банки получают необходимую ликвидность в Нацбанке посредством операций с ОВГЗ. И, по сути, основная активность сейчас происходит в этом треугольнике: государство – Нацбанк – банки", – говорит Яременко.

Что же касается заинтересованности вкладчиков, то в обществе до сих пор сохраняется проблема доверия-недоверия к банковской системе. События 2015-2016 годов оставили у вкладчиков тяжелую психо-финансовую травму, отмечает специалист. Поэтому ставка по депозитам должна включать в себя еще и премию за риск, который несет вкладчик.

"У нас банки даже четко не объясняют риски, которые несут вкладчики, подписывая депозитный договор", – сетует эксперт.

К слову, Нацбанк уже пытается решить эту проблему – он установил дополнительные требования к банковским договорам для раскрытия полной информации об услугах. Теперь у банков есть время до 27 апреля 2021 года, чтобы привести свою работу в соответствие с новыми правилами.