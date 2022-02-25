Баланс внешней торговли Украины переживает серьезный дефицит в 67%

14:55 02 Октябрь Киев, Украина

Согласно данным Государственной службы статистики за период январь-август 2020 года, внешняя торговля Украины с ЕС ощутила дефицит в размере 67% в сравнении с показателями 2019 года.

Баланс внешней торговли товарами и услугами Украины за январь-август 2020 года сведен с дефицитом 582 млн долларов – на такую сумму объемы импорта превышают экспорт. Это почти в 13 раз меньше внешнеторговой "дыры" за январь-август 2019 года, когда она достигала 7,5 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).

Дефицит внешней торговли товарами сократился более чем в два раза – с 8,4 до 3,8 млрд долларов. Профицит внешней торговли услугами вырос почти в четыре раза – с 830 млн долларов до 3,2 млрд долларов. А вот платежный баланс Украины за январь-август 2020 года оказался в 1,5 раза меньше показателя за аналогичный период 2019 года – 1,467 млрд против 2,105 млрд долларов.

Отмечается, что экспорт упал на 6,4% - до 5,57 млрд долларов, импорт остался на уровне 6,52 млрд долларов. В то же время на 37,5% (до 334 млн долларов) вырос профицит в торговле услугами: экспорт услуг вырос на 7,8% - до 41,04 млрд долл, а импорт сократился на 2,4% - до 0,7 млрд долл.

В общем отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в 1 квартале 2020 года сократилось до 9,4 млн долл с 437,9 млн долл за аналогичный квартал 2019 года. По данным Госстата, за первые три месяца этого года экспорт товаров и услуг сократился на 0,3% - до 14,68 млрд долл, а импорт - на 3,1%, до 14,69 млрд долл.

В целом в торговле в первом квартале 2020 года дефицит снизился на 29,6% - до 1,06 млрд долларов за счет того, что импорт упал на 3,4% - до 13,31 млрд долл, а экспорт - на 0,2%, до 12,25 млрд дол.