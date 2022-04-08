АЗС Львовской области проверили на предмет нарушений закона - подробности

Областная государственная администрация города Львова проверила 495 АЗС. Целью проверки было определение нелегальных аспектов работы предприятий. Проверка длилась с середины марта до начала июля и в результате была не только изьята часть горючего, но и закрыта часть предприятий.
По результатам проверок ЛОГА, в 486 АЗС имеется лицензия, 9 - прекратили деятельность, 10 - не работали на момент проверки. Также изъяли 61,7 тонн горючего.
Так, ответственные структуры, а это областные отделения ГУ Гоструда, ГУ Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, Государственная экологическая инспекция, ГУ Нацполиции, ГУ ГПС, ГУ ДФС проводят отдельные проверки, а также общие с другими причастными службами.
По результатам проведенных мероприятий, обнаружили 1080 нарушений требований нормативно-правовых актов по вопросам охраны труда, промышленной безопасности и гигиены труда, составили 495 актов проверок для устранения нарушений требований законодательства в части пожарной и техногенной безопасности, 55 протоколов об административном правонарушении в части соблюдения требований природоохранного законодательства, обнаружили 12 нарушений в отношении незарегистрированного акцизного склада, безлицензионной деятельности, отсутствия расходомеров и уровнемеров и наложено штрафных санкций на сумму 1934000 грн.
К административной ответственности привлекли более 120 ответственных лиц, из которых более 90 - руководители субъектов хозяйствования.
По итогам встречи участникам межведомственной группы поручили контролировать выполнение государственных предписаний по выявленным нарушениям. Также в рамках встречи обсудили вопросы законодательного регулирования относительно перечня предоставления подтверждающих документов о принятии объекта в эксплуатацию, необходимых для получения лицензии на розничную торговлю горючим.
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