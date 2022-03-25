Авиационное пространство ЕС будет открыто для украинских компаний - подробности

Денис Шмыгаль рассказал об согласии Евросоюза подписать авиационное соглашение с Украиной. Премьер-министр страны поделился информацией о том, на сколько это радостная новость не только для рынка авиаперевозок, но и для экономики страны в целом.

"Соглашение об общем авиационном пространстве открывает рынок авиаперевозок, от чего выиграют украинские пассажиры и авиакомпании. Также это создаст больше выбора для путешествий, новые возможности для авиационной отрасли, лучшее сочетание с новым маршрутам и направлениям", — написал Шмыгаль.

Как сообщили в пресс-службе Совета ЕС, этот договор отменяет рыночные ограничения и откроет для Украины внутренний авиарынок Евросоюза. Но для этого стране придется перейти на авиационные стандарты и правила Евросоюза. В частности, договор содержит положение об экологической и социальной ответственной, а также честную конкуренцию. Еще в нем есть механизмы для предотвращения искажений правил конкуренции или других злоупотреблений.

Решение Совета ЕС позволяет временно начать применять это соглашение до завершения всех необходимых процедур для вступления в силу. Но чтобы вступить в силу, оно должно быть ратифицировано каждой страной-членом ЕС, Еврокомиссией и Украиной. Допускается, что это произойдет осенью этого года. Кроме Украины, Евросоюз подписал аналогичные соглашения с Арменией и Тунисом.