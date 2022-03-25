Авиационное пространство ЕС будет открыто для украинских компаний - подробности

Денис Шмыгаль рассказал об согласии Евросоюза подписать авиационное соглашение с Украиной. Премьер-министр страны поделился информацией о том, на сколько это радостная новость не только для рынка авиаперевозок, но и для экономики страны в целом.
Как сообщили в пресс-службе Совета ЕС, этот договор отменяет рыночные ограничения и откроет для Украины внутренний авиарынок Евросоюза. Но для этого стране придется перейти на авиационные стандарты и правила Евросоюза. В частности, договор содержит положение об экологической и социальной ответственной, а также честную конкуренцию. Еще в нем есть механизмы для предотвращения искажений правил конкуренции или других злоупотреблений.
Решение Совета ЕС позволяет временно начать применять это соглашение до завершения всех необходимых процедур для вступления в силу. Но чтобы вступить в силу, оно должно быть ратифицировано каждой страной-членом ЕС, Еврокомиссией и Украиной. Допускается, что это произойдет осенью этого года. Кроме Украины, Евросоюз подписал аналогичные соглашения с Арменией и Тунисом.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии