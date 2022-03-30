Аукционы на землю принесли в местные бюджеты 3,3 млн гривен

Пресс-служба Держгеокадастру опубликовала данные по проведению земельных аукционов. Согласно цифрам, продажа прав на земли сельскохозяйственного назначения государственной собственности на немалую сумму пополнила бюджет Украины. Общая сумма поступивших средств – 3,3 млн гривен.

За неделю с 23 по 29 октября 2020 территориальные органы Держгеокадастру включили 45 земельных участков общей площадью 442,53 га в перечень сельскохозяйственных угодий государственной собственности, права аренды на которые предлагаются к продаже на земельных торгах в форме аукциона.

В частности, осуществили продажу прав аренды на 58 земельных участков общей площадью 1589 га. Следовательно, по результатам земельных торгов средний размер годовой арендной платы составил 18,03% от НПО, что наполнило местные бюджеты на 3300000 грн.

Наиболее показательными среди них Херсонская область - продано прав аренды на 24 земельных участка общей площадью 1149,29 га, Полтавская - 4 земельных участка (111,70 га) и Тернопольская - 15 земельных участков (99,24 га).

Кроме этого, территориальные органы Держгеокадастру опубликовали объявление о проведении земельных торгов на 189 земельных участков общей площадью 3,8 тыс. га.