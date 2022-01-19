Аудит Фонда борьбы с COVID-19 выявил нарушения

Государственная аудиторская служба Украины заявила о серьезных нарушениях в расходах Фонда борьбы с COVID-19. Аудит работы Фонда показал, что финансовых нарушений было осуществлено на сумму свыше 400 млн гривен. Это привело к ущербу для государства в размере свыше 110 млн гривен.

Госаудитслужба обнаружила еще проблемы и недостатки, которые повлияли на использование 25,6 млрд грн из фонда. Также зафиксированы случаи неэффективного использования денег фонда на 273,5 млн грн. В частности, аудит показал случаи некачественного выполнения подрядчиками условий договоров. В таких договорах стоимость выполненных работ завышалась, что привело к потерям в 78,9 млн грн.

Всего нарушения обнаружили в 830 тендерах. В 6% проверенных договоров на 137,3 млн грн не имели документов, которые обосновывают нужду в закупке. Результаты проверки показали, что документация и планирование закупок в целом ведутся с соблюдением законодательства, но не в должной мере.

Госаудит коснулся 66,9% (44,4 млрд грн) от всех использованных денег фонда (66,5 млрд грн). Всего было проведено четыре финансовых аудита, 280 ревизий и 457 проверок закупок.

Отмечается, что необходимость проведения аудита была зафиксирована в меморандуме Украины и Международного валютного фонда.