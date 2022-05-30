Атаки рф преднамеренно нацелены на украинские поля, фермы и продовольственные склады

10:36 30 мая Киев, Украина

Удары оккупантов по аграрному сектору Украину носят вовсе не случайный характер, российские военные прицельно бьют по украинским складам зерна и полям.
 
К такому выводу пришли журналисты France 24.

В числе подтвержденных атак:

🌾 Множество мин в полях.
🌾 Ракетные удары по силосам и местам кормёжки крупного рогатого скота.
🌾 Обстрелы конвоев с зерном — как вагонов так и целых составов.
🌾 Похищение и вывоз украинской агротехники и зерна.

Так например, российские оккупанты нанесли удар по элеватору возле Синельниково в Днепропетровской области Украины, разрушив склад зерна.
"Сельхозпроизводители привозили сюда свою продукцию для хранения, а затем приезжали грузовики, чтобы забрать эту продукцию на экспорт. И это тот случай, когда мы видим, что россия совершает преднамеренную атаку, чтобы ограничить сельскохозяйственный сектор Украины", - заявила Кейтлин Уэлш, эксперт по продовольственной безопасности Центра стратегических и международных исследований в интервью France 24.
Во France 24 подсчитали: Украина из-за этих ударов теряет значительную часть своих мощностей агропромышленности — а это около 10% ВВП.

В это же самое время путин предлагает ЕС отменить эмбарго на аграрные поставки из рф для недопущения мирового голода. Который провоцирует сама москва.