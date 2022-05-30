Атаки рф преднамеренно нацелены на украинские поля, фермы и продовольственные склады

10:36 30 мая Киев, Украина

Удары оккупантов по аграрному сектору Украину носят вовсе не случайный характер, российские военные прицельно бьют по украинским складам зерна и полям.





В числе подтвержденных атак: К такому выводу пришли журналисты France 24.В числе подтвержденных атак:



🌾 Множество мин в полях.

🌾 Ракетные удары по силосам и местам кормёжки крупного рогатого скота.

🌾 Обстрелы конвоев с зерном — как вагонов так и целых составов.

🌾 Похищение и вывоз украинской агротехники и зерна.





Так например, российские оккупанты нанесли удар по элеватору возле Синельниково в Днепропетровской области Украины, разрушив склад зерна.

"Сельхозпроизводители привозили сюда свою продукцию для хранения, а затем приезжали грузовики, чтобы забрать эту продукцию на экспорт. И это тот случай, когда мы видим, что россия совершает преднамеренную атаку, чтобы ограничить сельскохозяйственный сектор Украины", - заявила Кейтлин Уэлш, эксперт по продовольственной безопасности Центра стратегических и международных исследований в интервью France 24.

Во France 24 подсчитали: Украина из-за этих ударов теряет значительную часть своих мощностей агропромышленности — а это около 10% ВВП.



В это же самое время путин предлагает ЕС отменить эмбарго на аграрные поставки из рф для недопущения мирового голода. Который провоцирует сама москва.