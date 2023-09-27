АРМА передало в управление "Укрнафты" сеть АЗС Glusco, принадлежавшую Медведчуку

17:36 27 сентября Киев, Украина





Об этом сообщает пресс-служба АРМА. Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) 27 сентября подписало с "Укрнафтой" договор об управлении активами сети АЗК Glusco, ранее принадлежавшей пророссийскому олигарху Виктору Медведчуку.Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

"АРМА выполнила поручение Кабинета министров Украины в кратчайшие сроки обеспечить подписание договора для обеспечения немедленных поступлений в бюджет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по условиям договора минимальный гарантированный платеж составит 5 млн грн. Кроме того, компания будет переводить в государственную казну 85% от чистой прибыли.



4 сентября АРМА и 4 сентября АРМА и "Укрнафта" обсудили условия договора управления АЗК Glusco.