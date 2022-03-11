Арестованные $415 млрд резервов РФ пойдут на возмещение ущерба Украине

Минэкономики совместно с правительствами европейских государств ищут механизм передачи Украине арестованных золотовалютных резервов Центробанка РФ в качестве возмещения за последствия войны.
Их объем составил 415 млрд долларов. При этом, ущерб от российской агрессии оценивают в примерно 100 млрд долларов.
Он добавил, что в сущности этой суммы достаточно, чтобы перекрыть прямые единовременные потери.
Также россия должна будет выплатить репарации Украине после капитуляции россии. Репарации бывают в двух формах: денежные и натуральные.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии