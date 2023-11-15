Апелляционный суд признал законной национализацию "ПриватБанка"

12:59 15 ноября Киев, Украина

Шестой апелляционный административный суд Киева 15 ноября подтвердил, что национализация "ПриватБанка" в 2016 году была законной и невозможно вернуть банк бывшим владельцам.

Об этом идет речь на сайте Нацбанка Украины.



Апелляционный суд отменил решение Окружного административного суда города Киева (ОАСК) от 18 апреля 2019 года, которым тогда удовлетворили иск бывшего совладельца "ПриватБанка" Игоря Коломойского в НБУ, Кабмин, Фонд гарантирования вкладов физических лиц, Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку. Это решение ОАСК признавало противоправными и отменяло решение государства о национализации банка.

"Национальный банк приветствует решение суда апелляционной инстанции. Решение о выводе неплатежеспособного ПриватБанка с участием государства принималось в соответствии с нормами действующего законодательства, было поддержано СНБО и правительством с целью обеспечения финансовой стабильности и сохранения средств граждан. Сегодня, через 6 лет, суд подтвердил невозможность возвращение «ПриватБанка» бывшим собственникам, на докапитализацию которого государство потратило более 155 млрд гривен. (...) Все решения государственных органов по национализации «ПриватБанка» действуют", – пишет специалист юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.

Национализация "ПриватБанка"

Национализация "ПриватБанка" состоялась 18 декабря 2016 из-за его неплатежеспособности. НБУ зафиксировал проблемы с достаточностью уровня капитала, кредитным портфелем и исполнением нормативов учреждением. После стресс-тестирования банка стал понятен масштаб проблем, угрожавший устойчивости всей банковской системы Украины. Нацбанк порекомендовал владельцам "ПриватБанка" принять соответствующие меры, но они провалили сроки трансформации и не выполнили ее в полном объеме. Речь шла о переводе кредитной задолженности перед банком на прозрачные действительные бизнесы с реальными залогами, достаточными для обслуживания кредитов, что позволило банку перейти в рамки адекватности капитала.



ПриватБанк в 1992 году был одним из первых коммерческих банков в Украине. По состоянию на 2016 год в банке открыли счета более 22 миллионов клиентов. Финучреждение обслуживало примерно 60% транзакций и половину платежных карт, выпущенных в Украине. В банке того времени было сконцентрировано 40% депозитов всей банковской системы. До передачи банку государству им владели Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, контролировавшие 92% акций.