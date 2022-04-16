АО "Укрзализныця" начало приносить прибыль. Результаты II квартала 2021 года

АО "Укрзализныця" показывает стабильно высокие показатели во II квартале текущего года, в сравнении с I кварталом, который был довольно не стабилен в плане прибыли.
Также убыточным предприятие было и в 2020 году, когда за апрель – июнь они составили почти 2 миллиарда гривен.
Показательные цифры "Укрзализныци":
Исполняющий обязанности председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик отметил, что компания с каждым месяцем наращивает положительный показатель.
"Сохраняем положительную тенденцию и уже третий месяц подряд заканчиваем с прибылью"– отметил Иван Юрик.
Динамика роста прибыли "УЗ" в I квартале:
• В апреле – 35 миллионов гривен.
• В мае – почти 39 миллионов гривен.
• В июне – 153 миллиона гривен.
• В мае – почти 39 миллионов гривен.
• В июне – 153 миллиона гривен.
Также Юрик отметил, что компания рассчитывает еще увеличить прибыль со стартом сезона перевозки нового урожая зерновых.
"Также рассчитываем и изменение структуры тарифов на грузовые перевозки,– добавил он".
8 июля 2021 года "УЗ" сообщила, что разместила пятилетние еврооблигации на 300 миллионов долларов под 7,875% годовых, а привлеченные средства планируют направить на рефинансирование долга компании.
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