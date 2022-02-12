Антирекорд гривны и курс валют на 28 сентября

Пришла осень и, как обычно, вместе с листвой падает курс гривны. Обычно это сезонное падение продолжается до новогодних праздников. А вот прогноз Национального банка Украины на завтра, понедельнк, 28 сентября. По информации с сайта НБУ, курс гривны опустится почти на 2 копейки по отношению к доллару, но укрепится почти на 2 копейки по отношению к евро.

Таким образом, официальный курс доллара поднялся до максимума с начала 2020 года. Выше курс в последний раз был 13 января 2019 года – 28,27015 гривен за доллар.

Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2826,73 гривен (+0,0186 грн)

– 100 евро – 3287,63 гривен (-0,0179 грн).

На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже вырос на 3 копейки – до 28,31 гривен за доллар, курс в покупке также поднялся на 3 копейки – 28,29 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки – до 32,94 гривен за евро.

Напомним, на 25 сентября Нацбанк опустил официальный курс гривны почти на 6 копеек – до 28,24 гривен за доллар.

Ранее в Нацбанке объяснили нынешнее падение гривны сезонным фактором. Такая ситуация была в каждом году, за исключением прошлого, который получился специфическим, объяснил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб.