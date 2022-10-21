Антимонопольный комитет расследует рост цен на куриные яйца

15:24 21 октября Киев, Украина





Об этом сообщает пресс- служба Антимонопольный комитет начал расследование причин подорожания куриных яиц в Украине в сентябре-октябре 2022 года.Об этом сообщает пресс- служба АМКУ

"В ходе расследования Комитет намерен провести широкий анализ всех факторов влияния на ценовое поведение субъектов хозяйствования и уже направил им требования о предоставлении информации", — говорится в сообщении.

В Антимонопольном комитете отметили, что не видят объективных причин для подорожания яиц, несмотря на экономические последствия войны.

"Повышение цен на куриные яйца может и не иметь объективных оснований, даже учитывая все тяжелые экономические последствия войны. Ведь рост общего индекса потребительских цен и индекса потребительских цен на продукты питания не коррелируется с стремительным ростом стоимости яиц", — отметили в учреждении.

В АМКУ объясняют, что себестоимость яиц состоит из затрат на корма, энергоносители, оплату труда, ветеринарные препараты и другие расходы.



С начала осени цены на куриные яйца во всех регионах Украины быстро выросли.